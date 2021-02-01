Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Президент Владимир Путин ждет предложений по созданию археологического музея-заповедника на Охтинском мысе в Петербурге к 1 мая 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом «Газпром» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения», — говорится в документе.

Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Напомним, «Газпром» собирался застроить Охтинский мыс, где археологи нашли остатки самых древних построек на территории Петербурга, включая шведскую крепость Ниеншанц и артефакты времен палеолита, еще в начале «нулевых» годов. Там планировалось возвести офисный центр «Газпром сити» (позже переименовали в «Охта центр») с 400-метровым небоскрёбом.

Петербуржцы и градозащитники выступили резко против такого проекта в центре города, так как он нарушает историческую зону охраны культурного наследия. После массовых протестов власти отказались согласовывать строительство, и Газпром перенес строительство в Лахту на северо-западной окраине Петербурга.

Тогда же историки и граждане начали требовать создать на Охтинском мысе археологический парк, но идея не сдвинулась с мертвой точки.

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В начале 2020 года стало известно, что компания «Газпром нефть» все же намерена построить себе офис на Охте, он будет напоминать «хрустальный корабль»: это комплекс из двух зданий высотой 28 метров. Компания утверждает, что на четырех охраняемых государством зонах, расположенных на участке инвестора, строительство вестись не будет. Их площадь составляет не более 0,8 га, или чуть более 15% от общей площади проекта.

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Однако приказ Минкультуры, по которому только малая часть Охтинского мыса подлежит охране, так и не был опубликован. Позицию министерства поддержал и петербургский комитет по охране памятников (КГИОП), к которому у градозащитников за последние годы накопилось множество претензий. Они полагают, что застройка большей части мыса погубит артефакты культурного слоя неолита и раннего металла V—II тысячелетий до н.э., грунтового могильника XVI—XVII веков. Они настаивают на создании здесь музея.

В декабре 2020 года Владимир Путин неожиданно обратил свое внимание на проблему, заявив, что ему нравится идея создания здесь археологического заповедника.

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