Ставрополь, , 13:33 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки зафиксировано еще 227 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 42 711 человек, сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе.

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Это наименьший показатель на Ставрополье за последние несколько месяцев. Уровень прироста стал снижаться буквально за последнюю неделю, начиная с 23 января, когда было зафиксировано 243 заразившихся.

За прошедшие сутки также выписан 71 пациент, выздоровевший от COVID-19. Общая численность сумевших справиться с инфекцией достигла 38 311 пациентов. Не удалось спасти врачам 932 жителя края, в том числе девятерых за прошедшие выходные.

В настоящее время в Ставропольском крае находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса 10 902 человека. Из них госпитализированы 2195 пациентов с подтвержденным диагнозом. В тяжелом состоянии остаются 270 из них, 1010 — в состоянии средней степени тяжести. Подключены к аппаратам ИВЛ 33 пациента.