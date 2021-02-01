Иерусалим, 1 февраля 2021, 13:36 — REGNUM Около трети всех зарегистрированных смертей от COVID-19 в Израиле произошли в январе, что делает его самым «смертоносным месяцем» с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
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По информации министерства, число погибших в Израиле составило 4796 человек, а предварительные данные показывают, что в январе умерли 1433 человека — то есть около 30 процентов.
Ожидается, что эта цифра будет обновлена и окажется выше.
Уровень инфицирования коронавирусом в Израиле остается высоким: 31 января было подтверждено 5140 новых случаев, положительными оказались 9,7% тестов. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 646 277.