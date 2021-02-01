Москва, , 13:27 — REGNUM Четыре региона России получат более 8 млрд рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах. Об этом 1 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Всего в федеральном бюджете на поддержку строительства в российских регионах объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в ближайшие три года предусмотрено примерно 90 млрд рублей, отметил Мишустин. Из этой суммы, по его словам, свыше 8 млрд распределены между четырьмя субъектами — Пермским и Краснодарским краями, Воронежской областью и Башкирией.

«Федеральные субсидии пойдут на строительство дороги в Перми, школы более чем на тысячу мест в Сочи, а также поликлиники с подстанцией скорой помощи в Воронеже. В Уфе на эти средства будет возведены очистные сооружения», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что проекты являются крупнейшими объектами региональной инфраструктуры, которые получат федеральную поддержку.

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