Мурманск, , 13:27 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области число больных COVID-19 пополнили 160 человек, 85 из них — жители областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Инфекция продолжает распространяться в Печенгском районе (+15), Оленегорске (+15), Североморске (+14), Кольском районе (+13), Мончегорске (+9), Кандалакшском районе (+6) и Апатитах (+3). Всего на лечении с COVID-19 находится 2181 человек.

За сутки в регионе скончались три ковид-пациента, общее число летальных исходов в региональной статистике по коронавирусу выросло до 825.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более шести тысяч человек.