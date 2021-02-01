Берлин, , 13:26 — REGNUM Более полутора миллионов доз вакцины от коронавируса немецкой компании CureVac будет произведено к 2022 году при посредничестве фармацевтического гиганта Германии Bayer. Об этом 1 февраля заявил директор фармацевтического направления концерна Штефан Эльрих во время онлайн-конференции, сообщает BFM TV.

«У нас имеется опыт для производства мРНК-вакцины CureVac», — заявил Эльрих, по словам которого в общей сложности планируется произвести 160 млн доз препарата.

В компании также добавили, что сроки появления препарата будут зависеть от прогресса в области одобрения вакцины. При этом производство препарата будет развернуто в городе Вупперталь.