Берлин, 1 февраля 2021, 13:26 — REGNUM Более полутора миллионов доз вакцины от коронавируса немецкой компании CureVac будет произведено к 2022 году при посредничестве фармацевтического гиганта Германии Bayer. Об этом 1 февраля заявил директор фармацевтического направления концерна Штефан Эльрих во время онлайн-конференции, сообщает BFM TV.
В компании также добавили, что сроки появления препарата будут зависеть от прогресса в области одобрения вакцины. При этом производство препарата будет развернуто в городе Вупперталь.