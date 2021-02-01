Пермь, , 13:26 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется 33-летний житель Курской области. Он обвиняется в совершении ряда дистанционных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, мужчине инкриминируют серию краж с банковских счетов. В июле 2019 года злоумышленник из арендованной квартиры осуществлял рассылку СМС на произвольно набранные номера сотовых телефонов жителей Прикамья с ложной информацией о том, что со счетов граждан произведен перевод 9980 рублей. В ответ граждан получал звонки взволнованных людей.

Житель Курской области представлялся сотрудников банка и получал от пермяков сведения об их банковских счетах, в том числе секретный код карты. В результате злоумышленник переводил денежные средства с чужих карт на свой счет. По данным полиции, ущерб превышает 1 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

Примечательно, что в 2020 году мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за аналогичные преступления.

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