Белград, , 13:25 — REGNUM В Сербии вакцинированы 438 тысяч человек, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич и заявила, что Сербия является первой в регионе и второй в Европе по уровню вакцинации, сообщает агентство Tanjug.

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Брнабич отметила, что доз для ревакцинации будет достаточно.

«Сербия занимает второе место в Европе, сразу после Великобритании, но Великобритания из-за огромных проблем с коронавирусом и большого количества заболевших людей решила ревакцинировать людей через 12, а не через три недели. Практически они дают только одну дозу, чего нет у нас», — сказала Брнабич.

Она сказала, что никто не должен беспокоиться о ревакцинации. «В регионе Сербия является абсолютным лидером по вакцинации, за нами идут Словения и Румыния», — сказала премьер-министр Сербии.