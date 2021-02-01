Уфа, , 13:26 — REGNUM Продукцию, зараженную африканской чумой свиней, выявили и уничтожают в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

Сообщается, что 28 января в партии печеночных паштетов, произведённых ООО «Гран-Мэр» в Белгородской области, был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней.

Паштет поступил в Башкирию в распределительные центы ООО «Агроторг», ООО «Элемент-Трейд» и АО ТД «Перекресток». Всего поступило 687,8 кг этого товара. Продукция уже была доставлена в магазины городов и районов.

Отмечается, что сейчас паштет изымается из торговых точек. Специалисты его сжигают в мобильном инсенираторе.

В настоящий момент уже уничтожено 511,5 кг паштета. Сотрудники ведомства ведут дальнейшую работу по недопущению африканской чумы свиней на территории Башкирии.

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