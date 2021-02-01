Грозный, , 13:19 — REGNUM В Чечне за прошедший день подтверждено всего 26 случаев заражения коронавирусом. Это наименьший результат за последние несколько месяцев не только в самой республике, но и во всем Северо-Кавказском федеральном округе.

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Общее число носителей инфекции в Чечне достигло 10 815 человек, сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе. Это также наименьший показатель во всем СКФО. Из них выздоровели 9688 человек.

За последний день выписаны в связи с выздоровлением еще 116 жителей региона, переболевших COVID-19. Не удалось спасти врачам 108 человек. По смертности Чечня остается на втором месте в округе после Карачаево-Черкесии (53 случая смерти). С начала января 2020 года случаи летального исхода фиксируются в республике практически через день.