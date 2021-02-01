Челябинск, , 13:18 — REGNUM В общественном транспорте Челябинска начал действовать единый пересадочный билет. Пользоваться им можно уже с 1 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Новшество касается муниципальных маршрутов. Срок действия единого проездного составляет 60 минут. Любой житель города может воспользоваться им с помощью транспортной карты. Как отмечает вице-мэр Максим Кулякшов, в течение часа можно выходить на остановках неограниченное количество раз.

Тариф действует на 27 автобусных маршрутах и на 28 горэлектротранспорта. Стоимость билета составляет 25 рублей.