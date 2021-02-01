Подгорица, , 13:11 — REGNUM Андриевица, Будва, Гусинье, Колашин, Мойковац, Петница, Плужине, Шавник, Тиват и Тузи — это черногорские муниципалитеты, в которых до конца ноября 2020 года не было зарегистрировано разводов.

Последние данные статистического управления показывают, что за 11 месяцев 2020 года было расторгнуто 498 браков, больше всего в Подгорице — 222 брака.

Сравнительная статистика показывает, что 2020 год может стать годом с наименьшим количеством разводов в последнее время, учитывая, что в 2015 году было расторгнуто 577 браков, в 2016 году — 703, в 2017 году — 765, в 2018 — 849 и в 2019 — 841.

В 2020 году, ежемесячный разрез показывает, что меньше всего разводов было в апреле 18, а также 21 в мае, в то время как большинство браков было расторгнуто в феврале — 68.