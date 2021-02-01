Барнаул, , 13:09 — REGNUM Вопреки заявлению зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко об открытии на «Госуслугах» записи на вакцинацию от COVID-19, а Алтайском крае записывают только в «лист ожидания».

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«Сервис действительно предлагает выбрать медицинское учреждение, в которое можно прийти для того, чтобы поставить прививку, но записи не предлагается. После заполнения номера медицинского полиса сервис уведомляет, что пользователь будет записан на прием, ну когда это произойдёт — непонятно», — пояснила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 1 февраля среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 788 человек, +99 за выходные дни) и ОРВИ (21 087 человек, +417 за выходные дни).

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В конце прошлой недели в регионе был отмечен дефицит вакцины, но сегодня, 1 февраля, власти края заявили, что Алтай получил 7160 комплектов для вакцинации.

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