Белгород, , 13:37 — REGNUM 169 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 1 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию ещё 162 добровольца.

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В стационарах находятся 1077 пациентов, в том числе 44 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Амбулаторную помощь получает 3121 человек, на самоизоляции 10 тыс. 520 жителей. Всего в регионе выявлены 27 тыс. 620 носителей инфекции, выздоровели 23 тыс. 47 человек, из них 78 выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три пациента, с начала пандемии зарегистрировано 375 летальных исходов.

На вакцинацию от COVID-19 подано 20 тыс. 358 заявок. Двукратную иммунизацию прошли 1775 добровольцев, получили первый компонент вакцины 14 тыс. 947 человек.