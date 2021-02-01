Москва, , 13:11 — REGNUM В системе здравоохранения региона следует провести перемены, обеспечивающие более качественное оказание медицинских услуг. Соответствующее поручение 1 февраля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Мы получили значительные ресурсы для борьбы с пандемией. Сейчас мы приступаем к сворачиванию коек. Наша цель приступить к высококачественному оказанию помощи. Задание — обеспечить заметные перемены в системе здравоохранения», — сказал Воробьев.

Причем сделать это следует не только при помощи поставок в медучреждения нового оборудования — среди поставленных задач губернатор указал на необходимость обеспечения жильем работников региональной системы здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьёв поручил досрочно сдавать инфраструктурные объекты Подмосковья

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье от коронавируса вакцинировали почти 90 тыс. человек