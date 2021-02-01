Загреб, 1 февраля 2021, 13:04 — REGNUM Перепись в Хорватии не начнется, как планировалось, 1 апреля, подтвердил координатор переписи в Центральном статистическом бюро Дамир Плесац.
Он сказал в интервью N1, что речь идет о задержке на несколько месяцев. Основной причиной является пандемия коронавируса.
Начало переписи будет зависеть от эпидемиологических мер и решений правительства и парламента, которые должны изменить закон о переписи населения.
По оценкам хорватских СМИ, перепись будет проведена после местных выборов в мае, что немаловажно для политической борьбы в некоторых районах, например таких, как Вуковар.