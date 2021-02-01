Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса на 3,5 тыс. человек, по сравнению с 2019 годом, снизилась выявляемость онкологических заболеваний. Об этом 1 февраля сообщил заместитель главного врача по хирургии Городской больницы №40 Курортного района Дмитрий Гладышев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в 2020 году было выявлено всего 20 224 случаев против 23 732 случаев за 2019 год.

«При этом количество случаев злокачественных образований, выявленных на первой и второй стадиях, снизилось почти на две тысячи случаев — на 1 901», — уточнил специалист.

Гладышев указал, что такие стадии, как правило выявляются, на диспансеризации, которую из-за пандемии в 2020 году с 5 апреля по 25 июня и с 18 ноября 2020 по настоящее время приостановили.

При этом он уточнил, что пока не может предсказать, как скажется пандемия на онкологической статистике в ближайшие несколько лет.

«Последствия пандемии мы еще не знаем, что будет в этом году с вирусом, сколько людей будет исключено из программы диспансеризации, обследования. Но уже неприятные последствия видим: снижение выявляемости на ранних стадиях», — подытожил он.

В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев уточнил, что в 2020 году влияние пандемии существенно сказалось на организации онкослужб.

«Пациенты, чаще всего из регионов, приезжают с запущенной формой заболевания», — отметил Беляев.

По словам главного специалиста по клинической онкологии Санкт-Петербургского Городского клинического онкологического диспансера Рашиды Орловой, благодаря пандемии врачи научились быстрее думать, менять стиль работы и подстраиваться под обстоятельства. Кроме того, по некоторым локализациям, «благодаря» коронавирусу, а вернее КТ-диагностике, специалисты начали чаще выявлять рак лёгкого на ранней стадии.

«У нас появились пациенты, которым в рамках пандемии делали рентгенографическое обследование легких, компьютерную томография. Как раз при определении вирусной пневмонии у некоторых пациентов определяли ранние, начинающиеся стадии рака лёгкого», — уточнила Орлова.

Таким образом на сегодняшний день повысился процент, примерно на 50%, пациентов в торакальном отделении с ранней стадией рака лёгких.

«У этих пациентов выявляются при КТ образования в легком. К сожалению, наши городские стационары, где есть бронхоскопия, закрыты на обслуживание пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Эти больные поступают в онкологические учреждения, где мы диагностируем и сразу проводим хирургическое, лучевое или лекарственное лечение», — подытожила специалист.

Врачи просят пациентов не оттягивать посещение врачей и обращаться за помощью, не ожидая посещения терапевта, а сразу идти на прием специалиста в онкодиспансер.

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