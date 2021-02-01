Самара, , 13:06 — REGNUM Главного бухгалтера МБУ «Управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района подозревают в получении взятки в Самарской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемая получила 500 тысяч рублей от представителя строительной фирмы за беспрепятственное перечисление оплаты выполненных этой фирмой работ по строительству детского сада в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Следователи считают, что это была лишь часть суммы незаконного вознаграждения (всего сумма взятки составляла 800 тысяч рублей).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. На текущий момент, муниципальный контракт исполнен: подрядчику были оплачены работы в полном объеме.

«Кроме того, прокуратурой области в следственный орган направлены 2 материала проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по факту хищения более 500 000 рублей путем заключения фиктивных договоров оказания услуг по сопровождению экспертизы проектно-сметной документации по вышеуказанному муниципальному контракту», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Против чиновников челябинского Копейска возбудили уголовное дело

Читайте развитие сюжета: В Башкирии замначальника МРЭО ГИБДД обвинили в служебном подлоге