Пенза, , 13:00 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 1 февраля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составляет 53,42%. За сутки инфекцию выявили у 220 человек. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В антилидерах по числу зарегистрированных инфицированных за сутки — снова Пенза. В областном центре за минувший день заболели 83 человека, еще 38 — в Пензенском районе. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 9 762 жителя, сняли с коронавирусного учета 73 022 человека.

Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 656 884 человек, провели более 697,4 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 1 февраля подтвердилась у 32 931 человека. Всего выздоровели 26 045 человек или 79,1% зараженных. За сутки побороли болезнь 154 пациента. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 382 человека.

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