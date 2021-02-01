Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM Задержания в ходе несанкционированных акций в Екатеринбурге начинались там, где люди выходили за рамки, очерченные для обеспечения безопасности других граждан. Об этом заявила журналистам свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Она отметила, что 31 января полиции на улицах было больше, чем 23-го, но она вела себя выдержано, спокойно, случаев применения спецсредств не отмечалось. Задержания всё же были. Однако полицейские чётко предупреждали участников о том, что нужно разойтись, и давали на это время.

«Те, кто хотел покинуть территорию — покинули. Кто не хотел — остались», — сказала омбудсмен.

Мерзлякова также отметила обеспокоенность сотрудников скорой помощи, врачей. По их словам, после подобных мероприятий есть риск роста числа больных. «Может, молодёжь ещё не особо почувствуют, но их близкие, люди старшего поколения — в зоне риска», — добавила уполномоченная по правам человека.

Также омбудсмен пообещала проверить все обращения, поступившие в её аппарат. Все они касаются якобы незаконности задержаний. При этом она отмечает, что организаторы в любом случае должны нести ответственность. Потому что акция собрала большое количество людей, в таких случаях возможны провокации, но, но акцию никто не согласовывал.