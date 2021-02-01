Липецк, , 12:55 — REGNUM В Липецкой области 1 февраля подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 21 тыс. 82 положительных теста.

За весь период наблюдения 17 тыс. 67 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 127 — за последние сутки. 373 человека скончались.

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