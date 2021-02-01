Красногорск, , 13:06 — REGNUM Объекты инфраструктуры Подмосковья должны сдаваться с опережением графика. Об этом 1 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«В 2013 году благодаря решению президента РФ была создана дирекция Московского транспортного узла. Мы не смогли бы так масштабно расшить красные точки, те переезды и дороги, которые требовали расширения и модернизации», — заявил Воробьев.

По его словам, с начала 2020 года в регионе уже открыто несколько транспортных развязок. При этом все объекты инфраструктуры в регионе следует не просто сдавать в срок, а вводить в эксплуатацию раньше запланированной даты.

«У нас есть все основания полагать, что все наши объекты мы можем сдавать досрочно и строителей надо настраивать именно на такой результат», — сказал Воробьев.

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