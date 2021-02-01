Волгоград, , 13:27 — REGNUM К двум годам лишения свободы приговорил суд бывшего мэра города Волжский Волгоградской области Марину Афанасьеву. Женщина за рулём иномарки вылетела в кювет, в её автомобиле погибли два пассажира, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

ДТП произошло утром 23 октября 2019 года на 145 км автодороги Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. Мэр за рулём Volkswagen Tiguan выскочила на полосу встречного движения, затем на обочину и, не справившись с управлением, перевернулась. Двое пассажиров иномарки скончались на месте происшествия.

Быковский районный суд Волгоградской области приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением на два года права управления транспортным средством. В пользу потерпевшего взыскана 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.