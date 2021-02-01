Стокгольм, , 13:26 — REGNUM Согласно данным Управления охраны труда Швеции, в ведомство поступает все большее количество обращений от граждан, которые заразились коронавирусной инфекцией на своем рабочем месте или подверглись иному влиянию COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В общей сложности служба зарегистрировала более 7 000 серьезных инцидентов, связанных с проявлениями COVID-19 на рабочих местах. Отрасль здравоохранения и медицинского ухода явно пострадала сильнее всего: всего было получено более 5 200 сообщений.

«Пандемия предъявляет особые требования к работодателям. Они несут ответственность за рабочую среду, например, когда речь идет о снижении риска распространения инфекции на рабочем месте и поддержке сотрудников, которые теперь работают удаленно из дома», — заявил Хокан Олссон, исполняющий обязанности генерального директора Управления охраны труда Швеции