Джакарта, , 12:45 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 10 994 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 1 февраля 2021 года в Индонезии выявлены 1 089 308 носителей коронавируса.

Правительство Индонезии также обновило данные по числу выздоровевших и умерших от коронавируса. В Индонезии за сутки 10 тысяч человек вылечились от коронавируса и 279 скончались. Всего эпидемия унесла жизни 30 227 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии выявлено 175 095 активных случаев COVID-19.

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