Москва, , 12:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение вице-премьерам Дмитрию Чернышенко, Виктории Абрамченко и Марату Хуснуллину встретиться с предпринимателями Карелии и обсудить с ними предложения по развитию региона.

«У них есть конкретные предложения, которые касаются, как я уже сказал, развития туризма, развития рыбохозяйственного комплекса, совершенствования Лесного кодекса, а также очень интересные идеи, которые можно было бы включить в разрабатываемый сейчас национальный проект по туризму», — сказал Мишустин 1 февраля на совещании с заместителями.

По мнению главы правительства, одним из «локомотивов роста» для бизнеса республики может стать сфера туризма.