Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM В Петербурге скончался доктор философских наук Сергей Дудник — директор Института философии СПбГУ, профессор, вице-президент Российского философского общества. О кончине 65-летнего директора сообщили в Институте философии (бывший философский факультет СПбГУ).

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сергей Иванович Дудник войдет в историю СПбГУ как большой ученый, прекрасный преподаватель, умелый организатор и добрый человек. Он был мудрым руководителем и надежным другом для многих», — отмечается в некрологе.

Сергей Дудник родился в 1955 году в городе Макеевке Донецкой области Украины. После службы в Советской армии поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1982 году. Вся его жизнь была связана с философским факультетом и Институтом философии СПбГУ. Он возглавлял факультет, затем Институт с 2010 года.

В центре научных интересов Сергея Дудника находились история философии, социальная философия, философия культуры, политическая философия, а также конфликтология. На его счету более 85 публикаций и патентов. В 2003 году ему было присвоено звание почетного работника высшего профессионального образования.

Многие годы он был идейным вдохновителем и организатором Дней философии в СПбГУ.

«Коллектив Санкт-Петербургского университета выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея Ивановича Дудника. Светлая память о нем сохранится в сердцах всех, кто его знал», — говорится в опубликованном некрологе.