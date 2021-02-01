Стокгольм, , 13:24 — REGNUM Во время рождественских каникул сразу несколько министров в правительстве Швеции подверглись резкой критике за невыполнение ограничений в условиях пандемии коронавируса. Не в последнюю очередь объектом злых языков стал премьер-министр Стефан Лёвен, который посетил торговый центр в Стокгольме. Однако обвинения в двуличии чиновников в большинстве случаев, похоже, не подорвали доверие избирателей. Это подтверждает социологический опрос, проведенный SVT/Novus.

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Согласно результатам опроса, Стефан Лёвен по-прежнему является членом кабинета министров, пользующимся наибольшим доверием среди избирателей. 36% респондентов ответили, что они «в большой» или «достаточно сильной» степени доверяют премьер-министру, что на один процентный пункт больше, чем в сентябре 2020 года.

На втором месте по рейтингу доверию закрепилась министр финансов Магдалена Андерссон, которая отстает от Лёвена всего на один процентный пункт — 35%. Тройку лидеров замыкает министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, чей уровень доверия с сентября 2020 года подскочил на 10 процентных пунктов — с 19% до 29%.

В вопросе, проведенном журналистами SVT совместно с социологами из Novus в период с 14 по 20 января 2021 года, приняли участие 1 056 человек.