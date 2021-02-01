Кызыл, , 12:39 — REGNUM Несмотря на снижение суточных темпов распространения коронавируса в Туве, процент госпитализированных остаётся очень высоким. Об этом рассказала на совещании правительства замминистра здравоохранения республики Алла Намдак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, ежедневно специалисты выявляют около 12−15 новых случаев заражения коронавирусом. Из них госпитализируют до 10 человек.

«На амбулаторном лечении у нас находится меньше пациентов, чем на стационарном. Это говорит о том, что при появлении симптомов население редко обращается за помощью», — отметила она.

При этом из 112 пациентов республиканских стационаров с диагнозом COVID-19 треть находятся в тяжёлом состоянии. Чиновник добавила, что даже в пиковый период заболеваемости соотношение было лучше, а тяжёлыми считались лишь 12−17%.