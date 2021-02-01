Нижний Новгород, , 12:38 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 1 февраля выявили 2608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Накануне был выявлен 2621 новый носитель коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 465 298 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 468 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 305, в Пермском крае — 284, в Саратовской области — 243, в Пензенской области — 220, в Ульяновской области — 179, в Кировской области — 170, в Башкирии — 165, в Оренбургской области — 160, в Удмуртии — 124, в Чувашии и Татарии — по 86, в Мордовии — 75, в Марий Эл — 43.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 84 904 случаев, в Ульяновской области — 43 958, в Саратовской области — 43 435, в Самарской области — 40 603, в Пермском крае — 40 085, в Оренбургской области — 34 245, в Пензенской области — 32 931, в Кировской области — 32 554, в Удмуртии — 25 663, в Башкирии — 24 412, в Чувашии — 19 553, в Татарии — 16 132, в Мордовии — 16 117, в Марий Эл — 10 706.

Полностью выздоровели 403 329 жителей округа, за последние сутки выписаны 2109 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8866 человек, за минувшие сутки скончались 56 жителей Поволжья, за три последних дня, включая выходные, в ПФО зарегистрировано 200 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом.

Значительное расхождение — больше чем на 160 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 1 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 336 человек, в течение минувших суток летальных случаев не регистрировалось, как и накануне. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 508 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля в России с начала пандемии подтверждено 3 868 087 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 17 648 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 318 173 жителя России, за сутки выписаны 18 169 человек. 73 619 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 437 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 476 295 человек. За неделю число активных носителей коронавируса в стране снизилось на 41 714 человек или на 8%.