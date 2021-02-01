Тюмень, 1 февраля 2021, 12:38 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 141 случай.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 февраля коронавирусом заразились 28 369. Выздоровел 26 598 человек, скончались 246 пациентов с COVID-19.