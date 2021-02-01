Курск, , 12:36 — REGNUM В Курской области по состоянию на 1 февраля зарегистрировано 372 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

За последние сутки подтверждены две смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 213 пациентов, в том числе 108 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом