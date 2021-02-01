Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении коронавирусных ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

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Документ вступает в силу со 2 февраля 2021 года. Согласно указу, можно заполнять трибуны на спортивных соревнованиях в закрытых помещениях на 50% от вместимости. До этого разрешалось пускать зрителей на 30% мест.

Также документом продлевается самоизоляция до 15 февраля для жителей от 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в анонсе указа губернатор обещал закрепить документально разрешение на работу учреждений дополнительного образования.

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