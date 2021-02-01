Брянск, , 12:51 — REGNUM В Брянской области 1 февраля подтверждено 174 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровел ещё 121 пациент, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлены 29 тыс. 252 носителя инфекции. Справились с болезнью 28 тыс. 38 человек. За третью неделю 2021 года показатель заболеваемости в регионе составил 110,1 на 100 тыс. населения, среднесуточный показатель — 15,7 на 100 тыс. человек.

Лаборатории провели 418 тыс. 675 исследований на коронавирус, в том числе 706 тестов проверено за минувшие сутки.