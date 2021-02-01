Курск, , 12:34 — REGNUM В Курской области 1 февраля зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 26 тыс. 459 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 213 пациентов, в том числе 108 — за последние сутки. Скончались 372 человека.

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