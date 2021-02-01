Омск, 1 февраля 2021, 12:34 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 174 случая заражения коронавирусом, за весь период — 37 421. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в областном оперштабе.
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Выздоровели 79 человек. За всё время в регионе после COVID-19 выздоровели 24 434 человека.
Напомним, 31 января в Омской области было выявлено 177 носителей коронавируса, выздоровели 82 человека.
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