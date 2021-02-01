Нижний Новгород, , 12:34 — REGNUM Работники 422-го военного госпиталя в Нижегородской области смогли получить положенные им по закону выплаты за работу с коронавирусными пациентами только после вмешательства Федеральной службы по труду и занятости.

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По имеющейся информации, 130 сотрудникам медучреждения всё же выплатили 9 млн рублей, причитавшиеся им за лечение больных COVID-19 в период с июня по ноябрь 2020 года.

Сейчас чиновники Роструда рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности виновных в том, что военным медикам в течение нескольких месяцев не отдавали их стимвыплаты.

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