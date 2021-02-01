Ташкент, , 12:30 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует запустить регулярный внутренний рейс Ургенч — Фергана, сообщили в пресс-службе компании.

Первые рейсы отправятся 3 и 6 февраля. Они будут выполняться регулярно по четвергам и субботам. Из Ургенча самолет будет вылетать в 10:55 (8:55 мск), прибывать в Фергану — в 12:35 (10:35 мск).

Из Ферганы самолет вылетит в 14:05 (10:05 мск), прибудет в Ургенч в 15:45 (13:45 мск). Минимальная стоимость билета составит 345 558 сумов ($33).

Отметим, в настоящее время все внутренние авиарейсы выполняются только из Ташкента. Ранее авиационные власти Узбекистана планировали открыть внутренние авиарейсы из городов Ферганской долины.