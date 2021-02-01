Уфа, , 13:16 — REGNUM Два ходатайства осужденных за кражу поддержала комиссия по помилованию в Уфе. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Сообщается, что члены комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии рассмотрели четыре ходатайства: по двум из них приняли положительное решение.

По словам председателя госсобрания региона Константина Толкачева, в обоих делах, ходатайства по которым были поддержаны комиссией, речь шла о краже денежных средств с банковской карты у знакомых. При этом осужденные являются молодыми людьми 2001 года рождения, у которых нет криминального прошлого. Осужденные раскаялись в преступлениях и до суда возместили ущерб, сообщил он.

Толкачев отметил, что у потерпевших к осужденным нет претензий и они не против помилования.

«По сути, инциденты были исчерпаны еще до объявления приговоров, но механизм уголовного права уже был запущен, и молодым людям не удалось избежать судимости», — сообщил он.

Сообщается, что два других ходатайства были отклонены. Так, отклонено ходатайство о помиловании мужчины 1992 года рождения, которого осудили за неоднократное управление автотранспортным средством в состоянии опьянения. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Также было отклонено и ходатайство мужчины 1977 года рождения, который совершил дорожное происшествие, в котором получили не совместимые с жизнью травмы два пассажира и два пешехода. Суд приговори мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Сообщается, что заключения комиссии представляются главе региона, который вносит представление на имя Президента РФ.

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