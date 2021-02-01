Красноярск, , 12:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 2369 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 56 740 человек, выздоровели 52 300 человек

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