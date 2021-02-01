Москва, , 12:20 — REGNUM В Карелии и других регионах РФ со сложной ситуацией в экономике необходимо контролировать эффективность расходования бюджетных средств. Об этом 1 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он напомнил, что Карелия, которую он посетил в ходе рабочей поездки, входит в число десяти регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике. Для них созданы индивидуальные программы развития, ежегодно выделяется по 1 млрд рублей на развитие.

«И здесь, конечно, очень важно контролировать эффективность расходования бюджетных средств. Коллеги, я обращаю на это ваше внимание. Эти деньги должны работать на решение вполне чётких задач — повышение уровня доходов населения, создание новых рабочих мест, улучшение качества медицины», — заявил Мишустин.

По его словам, ставку нужно сделать не только на поддержку крупных предприятий, но и на малый и средний бизнес.