Донецк, , 12:21 — REGNUM Военнослужащий механизированного батальона 1-й танковой бригады ВСУ попросил представителей Народной милиции ДНР защитить его от сослуживцев. Об этом заявил 1 февраля на брифинге заместитель начальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«С целью сохранения жизни украинского гражданина во взаимодействии с силовыми ведомствами республики 28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового Анатолия Тараненко», — рассказал он.

Басурин рассказал, что над украинским солдатом издевались три сержанта, которые по указанию командира взвода отбирали часть денежного довольствия в пользу командира батальона.

Он отметил, что ещё два солдата оставили позиции ВСУ и скрываются в районе населённого пункта Тарамчук.

«Народная милиция готова оказать потерпевшим необходимую помощь по защите прав и свобод и обеспечить безопасный переход на нашу сторону», — подчеркнул Басурин.

Представитель Народной милиции добавил, что всем участникам вооружённых формирований Украины, добровольно сдавшим оружие, гарантируется помощь, сохранение жизни и здоровья.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ обстреляли юг ДНР из 120-мм миномётов.

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