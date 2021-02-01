Донецк, 1 февраля 2021, 12:21 — REGNUM Военнослужащий механизированного батальона 1-й танковой бригады ВСУ попросил представителей Народной милиции ДНР защитить его от сослуживцев. Об этом заявил 1 февраля на брифинге заместитель начальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Басурин рассказал, что над украинским солдатом издевались три сержанта, которые по указанию командира взвода отбирали часть денежного довольствия в пользу командира батальона.
Он отметил, что ещё два солдата оставили позиции ВСУ и скрываются в районе населённого пункта Тарамчук.
Представитель Народной милиции добавил, что всем участникам вооружённых формирований Украины, добровольно сдавшим оружие, гарантируется помощь, сохранение жизни и здоровья.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ обстреляли юг ДНР из 120-мм миномётов.
Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК