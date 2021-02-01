Москва, , 12:17 — REGNUM На портале госуслуг 31 января открылась запись на вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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При получении услуги высвечивается предупреждение о том, что вакцинация против COVID-19 не проводится лицам до 18 лет, а также противопоказана при наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, периода обострения хронических заболеваний, ранее встречавшихся случаев тяжелых аллергических реакций, а также беременности и периода грудного вскармливания.

Отмечается также, что вакцинация для лиц, переболевших COVID-19, не проводится.

Для записи необходимо выбрать регион получения медицинской услуги, после чего — ввести персональную информацию заявителя.