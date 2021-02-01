Нижний Новгород, , 12:15 — REGNUM Только 12,6% жителей Нижегородской области надеются, что их материальное положение значительно сможет улучшиться в 2021 году. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами Института проблем социального управления.

Нижегородцев, рассчитывающих, что их материальное положение в текущем году может улучшиться хоть ненамного, оказалось значительно больше — 30,3% опрошенных.

Еще 24% респондентов придерживаются мнения, что в течение года вряд ли что-то изменится.

Менее оптимистично настроены 18,7% жителей региона — они не исключают того, что станут беднее в 2021 году.

«Точно станет хуже», — считают 7,1% участников опроса.

Также стало известно о том, что еще 7,3% опрошенных нижегородцев «не задумываются о своем материальном положении и живут одним днем».