Красноярск, , 12:12 — REGNUM По состоянию на 1 февраля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 56 740 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 305 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 0,5%. Выздоровели 52 300 человек, в том числе 300 — за сутки.

Напомним, 31 января в Красноярском крае было выявлено 309 случаев заражения коронавирусом.

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