Бишкек, , 12:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии призвало граждан не верить посредникам, обещающим за определенную плату помочь быстрее получить разрешение на въезд в Казахстан.

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«Имеют место случаи, когда посреднические лица и организации, взимают плату за получение разрешения на въезд в Казахстан, ссылаясь на необходимость оплаты данной услуги в министерстве иностранных дел Киргизии», — заявили в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные нелегальные услуги «сомнительным предложением» и напомнили, что оформление дипломатической ноты в адрес посольства Казахстана для согласования вопроса въезда на территорию соседней страны является бесплатной услугой.

Также в министерстве отметили, что с момента введения казахскими властями временных ограничений на въезд из-за пандемии коронавируса, МИД помог въехать в Казахстан более чем двум тысячам граждан Киргизии.