Оренбург, , 12:06 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,47%, сообщает 1 февраля Управления Роспотребнадзора по региону.

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Заболеваемость COVID-19 постепенно идет на спад. Добавим, на 3 января 2021 года в Оренбуржье за сутки был выявлен 181 носитель коронавируса.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 34 245 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 1738,01 случай COVID-19.

Оправились от болезни 30 429 человек, умер 481 человек.

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