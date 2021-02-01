Владикавказ, , 12:03 — REGNUM В Северной Осетии чиновник помог одной из строительных компаний незаконно получить 212 млн рублей по контракту о строительстве детского сада. При этом чиновник заведомо знал, что стройка не завершена, установили в МВД по республике.

В отношении сотрудника госучреждения усматриваются признаки преступления, связанного со злоупотреблением должностными полномочиями, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Детский сад возводился в Моздокском районе. Фирма-исполнитель предоставила документы, что якобы полностью завершила работы по строительству, хотя работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были. А чиновник, подписавший акты приемки, знал истинное положение дел на стройке. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

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