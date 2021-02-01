Пенза, , 12:37 — REGNUM Руководству колледжей и профучилищ Пензенской области совместно с региональным минобразования поручено укрепить деловые связи в сфере подготовки специалистов с конкретными производствами. Соответствующие задачи поставил 1 февраля губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы области, необходимо увеличить количество практических занятий обучающихся специальностям непосредственно на предприятиях. До 15 апреля поручено доложить по каждому учебному заведению, как организована работа по практическому обучению студентов. Старшекурсников было бы целесообразно трудоустроить на действующие производства с соблюдением сокращенного режима работы, чтобы будущие специалисты смогли не только приобрести опыт, но и заработать, отметил Белозерцев.

Также глава региона после посещения Сердобского района на прошлой неделе принял решение о ремонте здания Сердобского многопрофильного техникума, в котором в рамках нацпроекта «Образование» были построены площадки с современным оборудованием.

ИА REGNUM напоминает, генеральная прокуратура РФ выявила более шести тысяч нарушений закона в рамках организации и проведения дистанционных занятий в школах и вузах. Так, Пензенской области по требованию прокурора компьютеры получили 2,5 тысячи детей.

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