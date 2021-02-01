Стокгольм, , 12:00 — REGNUM 31 января 2021 года Швеция отметила печальную годовщину по случаю вступления страны в общечеловеческую борьбу с пандемией коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, поскольку ровно год назад на территории страны был выявлен первый зараженный пациент. О промежуточных итогах по-прежнему продолжающейся борьбы с вирусом поделилась газета Dagens Nyheter.

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Так, по прошествии одного календарного года в Швеции 5,5% населения страны сдали положительный результат на COVID-19. Для 11 591 человека заболевание стало смертельным.

Одной из последних важных отметок на временной прямой стало 26 декабря, день, когда в Швеции началась вакцинация от COVID-19. На момент написания статьи, более 230 000 жителей Швеции получили одну из двух доз вакцины от COVID-19. Для применения в Швеции одобрены три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, поставки которых начнутся в начале февраля.

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